Москва, 21 октября, 2021, 15:31 — ИА Регнум. В Минпросвещения РФ готовится документ, который рекомендует школам объявить каникулы в период с 30 октября по 7 ноября и добавить их к каникулярным дням, идущим по графику. Об этом 21 октября сообщает близкий к ведомству Телеграмм-канал «Большая перемена».

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Следите за развитием событий в трансляции: «Рекордная смертность от COVID-19 в России и «второй локдаун» — трансляция»

«В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику. Особо стоит отметить: никакого дистанта в эти дни не предусматривается — дети будут отдыхать с родителями!», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у большего числа школьников, учащихся по четвертной системе, каникулы как раз и попадают на нерабочие дни, когда заканчивается первая четверть.

Как передавало ИА REGNUM, ранее мэр столицы России Сергей Собянин сообщил, что после 8 ноября в Москве будет действовать ряд антиковидных мер.