Бишкек, 21 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. При самом благоприятном раскладе Киргизии, возможно, удастся выйти из энергетического кризиса в 2024 или 2025 году. Об этом заявил президент Садыр Жапаров на республиканском совещании глав органов местного самоуправления сегодня, 21 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

По его словам, сейчас республика вынуждена импортировать электроэнергию из Казахстана, Узбекистана и Туркмении по цене около 2 сомов (1,67 рубля) за киловатт-час, но продавать её населению по 0,77 сома (0,64 рубля).

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Глава государства отметил, что ранее министр энергетики неоднократно призывал население «выключать свет днем и экономить электричество», чтобы накопить воду для Токтогульской ГЭС.

«Если мы будем использовать воду в Токтогульском водохранилище в своих интересах и только на электричество, то воды в Токтогульском водохранилище хватит на зиму с избытком. Но тогда с весны до зимы нам придется полностью закрыть водохранилище, чтобы собрать воду. Если мы так поступим, то летом соседние страны останутся без поливной воды», — сказал он.

Жапаров подчеркнул, что засуха в соседних странах будет иметь серьезные последствия не только для них, но и для Киргизии.

«Поэтому соседи помогают нам в плане поставок электричества, зерна и муки. Потому как мы, несмотря на то, что стоим у истоков рек, все же не можем полностью себя обеспечить продовольствием», — констатировал президент.

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