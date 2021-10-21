Волгоград, 21 октября, 2021, 15:26 — ИА Регнум. В Волгоградской области 21 октября подтверждены рекордные 386 случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. В летальной статистике снова 27 новых записей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 30 районах региона. Общее количество носителей инфекции достигло 99 883. Справились с заражением 88 414 человек, в том числе 299 — выписаны за минувшие сутки. Госпитализированы и лечатся амбулаторно 8 196 пациентов.

Осложнения при коронавирусе стали причиной смерти 3273 волгоградцев.