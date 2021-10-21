Москва, 21 октября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. После 8 ноября в Москве будет действовать ряд антиковидных мер, сообщил 21 октября мэр столицы Сергей Собянин.

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Он установил в столице новые ограничения — на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября 2021 года включительно, и после этого срока.

Так, с 8 ноября потребуется QR-код для посещения музеев, театров, а также массовых мероприятий с численностью участников свыше 500 человек.

Кроме того, будут заблокированы социальные карты горожан старше 60 лет или имеющих хронические заболевания в случае, если они не прошли вакцинацию.