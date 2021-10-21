Москва, 21 октября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Госдума

В частности, предполагается установление на постоянной основе нормы о возможности использования правительством РФ в установленном им порядке средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх объема, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня.

На постоянной основе закрепляется возможность увеличения сумм, предусмотренных на реализацию (приобретение) драгоценных металлов и драгоценных камней, без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

Планируется также корректировка отдельных нормативов зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации — с 1 января 2022 года.

Так, доходы от акцизов на средние дистилляты передаются в федеральный бюджет по нормативу 100%. Сейчас 50% доходов от акцизов на средние дистилляты поступает в федеральный бюджет, 50% — в бюджеты субъектов РФ.

В то же время в региональные бюджеты передаются (с распределением между ними по дифференцированным нормативам) дополнительно 4% доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, производимую на территории Российской Федерации, с соответствующим уменьшением с 20% до 16% части акцизов на крепкий алкоголь, поступающей в федеральной бюджет;

Прописывается, что доходы от НДПИ на черные и цветные металлы и минеральные удобрения, а также доходы от акциза на сталь жидкую зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 83%, в бюджеты субъектов РФ — по нормативу 17%.

Доходы от НДПИ на уголь коксующийся зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 75%, в бюджеты субъектов РФ — по нормативу 25%, следует из документа.

Законопроект также предусматривает установление на постоянной основе уровня первичного структурного дефицита, используемого для расчета предельных расходов федерального бюджета в рамках «бюджетного правила». Размер первичного структурного дефицита будет определяться не в фиксированном объеме (действует — 1 460 млрд рублей в 2021 году, 585 млрд рублей ежегодно в 2022 и 2023 годах и 575 млрд рублей в 2024 году), а исходя из отношения к валовому внутреннему продукту — 0,5% от объема ВВП, указанного на соответствующий финансовый год в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Нормы касаются и регулирования межбюджетных отношений. В частности, поправками закрепляется практика в части возможности использования образовавшихся по итогам отчетного финансового года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных государственным внебюджетным фондам Российской Федерации, в очередном финансовом году на те же цели.

Одновременно законопроектом предполагается пролонгировать на 2022 год приостановление норм, устанавливающих для субъектов РФ и муниципалитетов ограничения в зависимости от группы долговой устойчивости (в части размещения государственных ценных бумаг субъекта РФ (муниципальных ценных бумаг), осуществления государственных (муниципальных) заимствований субъектом РФ (муниципальным образованием), объема расходов на обслуживание государственного долга субъекта РФ (муниципального долга) и другие). При этом, поскольку новое ограничение по объему расходов на обслуживание государственного долга субъекта РФ (муниципального долга), составляющее 10%, предлагается приостановить, в 2022 году сохраняется действие ранее введенного ограничения в 15%.

Регионы и муниципальные образования, отнесенные к группам заемщиков с высокой и средней долговой устойчивостью, наделяются правом устанавливать своими законами (решениями) порядки использования «не связанных» остатков бюджетных ассигнований, которые могут по аналогии с регулированием этого вопроса на федеральном уровне, предусматривать направление таких остатков в резервный фонд высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ. При этом до 1 января 2023 г. указанное право будет предоставлено всем субъектам РФ и муниципальным образованиям.