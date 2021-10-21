Бухарест, , 15:14 — REGNUM Решение поручить румынскому министру обороны Николае Чукэ сформировать правительство Румынии принял президент страны Клаус Йоханнис по итогам консультаций с парламентскими политическими партиями. Он рассказал об этом 21 октября в заявлении для прессы, которое транслировалось в формате онлайн на сайте президентской администрации.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я решил назначить кандидатом в премьеры Николае Чукэ», — заявил румынский лидер.

При этом 5 октября румынский парламент объявил вотум недоверия правительству Флорина Кыцу, а попытка лидера партии «Союз за спасение Румынии» Дачиана Чолоша сформировать однопартийный кабинета министров страны меньшинства закончилась неудачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио министра энергетики Румынии Вирджил Попеску заявил, что Румыния может начать поставки мазута в Молдавию.