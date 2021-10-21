Москва, 21 октября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В России необходимости вводить федеральный локдаун из-за коронавируса нет, заявила 21 октября журналистам спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Я полагаю, что локдаун не следует принимать, нецелесообразно, это будет огромным ударом для экономики, психологическим ударом для граждан. В этом нет необходимости», — сказала она.

Она также призвала жителей России не воспринимать объявленные нерабочие дни как дополнительный отпуск и по максимуму находиться в этот период дома.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 октября, президент РФ Владимир Путин поддержал предложение сделать нерабочими днями период с 30 октября до 7 ноября. При этом регионам дано право в случае необходимости этот период продлить.

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