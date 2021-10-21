Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили следует отправить на лечение за рубеж. Об этом 21 октября заявил журналистам депутат парламента республики от партии «Гирчи» Яго Хвичия.

Михаил Саакашвили European People's Party

Депутат отметил, что состояние здоровья экс-президента из-за голодовки может ухудшиться в любой момент. В этом случае может возникнуть подозрение в предвзятом отношении грузинских врачей к опальному политику.

«Учитывая всё это, было бы лучше отправить Саакашвили на лечение за границу», — сказал Хвичия.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мед и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мед. Для контроля за здоровьем Саакашвили собрана группа врачей.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минздрава Грузии сообщила о состоянии здоровья Саакашвили