Москва, 21 октября, 2021, 15:09 — ИА Регнум. Выручка столичных предприятий из-за вынужденных эпидканикул в ноябре может упасть как минимум на четверть, а то и больше, ведь до сих пор не совсем ясно как на долго может затянуться ситуация и что будет после 7 ноября. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 21 октября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, Дмитрий Порочкин.

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«Если доступ в общественные места будет только по QR-кодам, то как показывает практика, выручка еще может сократиться на 50−70%. Исключением могут стать только те предприятия, которые имеют возможность оказывать услуги онлайн либо имеют налаженную службу доставки», — отметил он.

По его мнению, бизнесу нужны дополнительные меры поддержки: «Необходимы кредитные каникулы, субсидии на фонд оплаты труда, аренду недвижимости и главное — возможность работать».