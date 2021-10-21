Москва, 21 октября, 2021, 15:00 — ИА Регнум. В Москве после 8 ноября будет действовать ряд ограничительных мер, сообщил 21 октября мэр города Сергей Собянин.

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Он установил новые правила, ограничивающие жизнь города на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября включительно, а также на дальнейший период.

В частности, с 8 ноября у некоторых москвичей будут заблокированы социальные карты, и для их разблокировки требуется вакцинация хотя бы одним компонентом препарата.

Также будут действовать ограничения по проведению массовых мероприятий, для доступа на некоторые объекты будут использоваться QR-коды.