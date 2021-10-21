Москва, 21 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября включительно в Москве продолжат работать театры и музеи, сообщил 21 октября мэр столицы Сергей Собянин.

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Условием для посещения учреждения культуры станет наличие QR-кода и защитной маски. Также заполняемость в театрах и музеях не должна превышать 50%.

Отметим, что доступ по QR-коду сохранится в этих учреждениях и после завершения нерабочих дней, с 8 ноября.