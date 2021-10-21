Сеул, 21 октября, 2021, 14:54 — ИА Регнум. В период с 26 по 27 октября президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин примет участие в серии мероприятий по линии АСЕАН, которые пройдут в онлайн-формате. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По их словам, 26 октября глава государства примет участие в саммите Южная Корея — АСЕАН и саммите Южная Корея — Меконг, а 27 октября — в саммите АСЕАН +3 и саммите стран Восточной Азии.

В ходе данных мероприятий Мун Чжэ Ин подчеркнёт желание и намерение Южной Кореи внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса и укрепить сотрудничество в области здравоохранения, а также заручится поддержкой стран АСЕАН в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.