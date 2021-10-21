Москва, 21 октября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Новые ограничительные меры в Москве предполагают введение QR-кодов. Это следует из решения, принятого 21 октября мэром столицы Сергеем Собяниным.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

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В частности, QR-коды требуются для посещения учреждений культуры — музеев и театров. Они продолжат работу даже в нерабочие дни, однако обязательным условием для доступа станет наличие цифрового сертификата. Это требование сохранится и после завершения нерабочих дней в столице.

Также QR-коды потребуется посетителям массовых мероприятий с численностью участников, превышающей 500 человек. Этот механизм начнёт работу с 8 ноября. В нерабочие дни массовые мероприятия проводиться не будут.