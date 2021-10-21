Москва, 21 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Социальные карты, заблокированные из-за введённых в Москве ограничений, можно разблокировать после вакцинации. Об этом 21 октября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Soccard.ru Социальная карта москвича

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Для разблокирования карты и возобновления её работы жителю столицы достаточно сделать прививку от коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября перестанут работать социальные карты у москвичей старшего возраста и имеющих хронические заболевания в том случае, если они не вакцинировались и не болели ковидом в последние шесть месяцев.