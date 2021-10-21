Москва, 21 октября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Жители Москвы, чьи социальные карты будут заблокированы с введением новых ограничительных мер, смогут вновь начать пользоваться сервисом.

Soccard.ru Социальная карта москвича

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Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября ввёл в столице новые ограничения на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября включительно, а также после их завершения.

С 8 ноября будут заблокированы соцкарты горожан с хроническими заболеваниями, а также тех, чей возраст превысил 60 лет. Однако разблокировать их можно уже после приёма первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции.