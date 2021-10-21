Москва, 21 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В свободном формате, без заданной повестки будет проходить пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай», в которой примет участие президент России Владимир Путин. Об этом 21 октября рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай»

«Президент сегодня будет в Сочи, работает там. Главное мероприятие дня сегодня будет во второй половине дня, ориентировочно, в 17 часов. Это будет выступление президента на сессии дискуссионного клуба «Валдай», а затем участие в дискуссионной панели основной сессии», — уточнил он.

Также Песков отметил, что вместе с главой Российского государства на этой секции будет находиться директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«И далее — все по обычной схеме, без какой-то заданной повестки дня, сессия вопросов и ответов», — добавил представитель Кремля.

Кроме того, он рассказал, что выступление Путина на пленарной сессии клуба «Валдай» будет «достаточно объемное и интересное».

Отметим, российский лидер традиционно встречается с участниками клуба «Валдай» с момента его основания в 2004 году.