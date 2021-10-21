Москва, 21 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Вузы, колледжи, школы и детские сады Москвы не торопятся разъяснять родителям, как будет организован учебный процесс и можно ли будет приводить детей в дошкольные организации в объявленные нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Как заявил в своём личном блоге 21 октября мэр Сергей Собянин, в детских садах и школах столицы объявляются каникулы. Кроме того, приостанавливается работа кружков и секций. При этом вузам и колледжам разрешено организовать дистанционную учёбу.

В детсадах должны быть организованы дежурные группы для тех детей, чьи родители будут работать. О порядке их посещения ранее было предложено оповестить родителей заранее, в том числе через СМИ.

Тем не менее пока разъяснений не было. В адрес редакции ИА REGNUM обращаются родители, которые возмущены тем, что им приходится самостоятельно искать информацию, которой до сих пор нет. «У меня трое детей. Ни из детского сада, ни из школы, ни из вуза никакой информации нет. На все вопросы воспитатели, учителя и учебная часть вуза отвечают в один голос: пока ничего не знаем», — пожаловалась москвичка.