Москва, 21 октября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Московские школьники и дошкольники отправятся на каникулы с 28 октября, сообщил 21 октября мэр Москвы Сергей Собянин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

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Он объявил начало каникул в школьных и дошкольных образовательных учреждениях на время нерабочих дней.

«В детских садах и школах объявляются каникулы», — написал мэр в личном блоге. Также он приостановил работу организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.

Напомним, нерабочие дни в Москве продлятся до 7 ноября включительно.