Краснодар, 21 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Около 120 тысяч туристов ожидается в Сочи в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, Об этом заявил на заседании оперштаба мэр Сочи Алексей Копайгородский, сообщили в пресс-службе администрации края 21 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в ресторан

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В Анапе, по данным, которые привёл глава администрации города Василий Швец, уровень спроса на средства размещения вырос до 80%.

«В Краснодарском крае нерабочие дни будут с 30 октября по 7 ноября. Учитывая специфику нашего курортного региона, мы понимаем, что количество желающих приехать в этот период на Кубань может быть рекордным. Но мы не должны забывать, что текущая ситуация с распространением коронавируса в регионе непростая. Необходимо предпринять все меры, чтобы не допустить вспышки заболевания. Ситуация должна быть полностью под нашим контролем», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Кубани приняли решение о введении системы QR-кодов при посещении ресторанов, кафе, ночных клубов на территории курортов региона в период с 30 октября по 7 ноября. Также с 25 октября на территории всего края будет действовать требование о допуске на массовые мероприятия при предъявлении QR-кода.