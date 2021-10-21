Москва, 21 октября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. В период нерабочих дней в Москве продолжит оказываться плановая медпомощь, сообщил 21 октября мэр столицы Сергей Собянин.

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Он ввёл в Москве ограничения на время на время работы нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября 2021 года включительно. В частности, не будут работать подавляющее большинство предприятий и организаций. Однако оказание плановой медпомощи в столице сохранится на этот период в полном объёме, отметил мэр.

Также в городе будут работать аптеки и продовольственные магазины.