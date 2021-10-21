Москва, 21 октября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Аптеки и продовольственные магазины продолжат работать в Москве в нерабочие дни, сообщил 21 октября мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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Мэр установил в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно. Во время их действия приостанавливают работу многие предприятия, в том числе торговые. При этом продолжиться реализация продуктов питания и лекарственных препаратов, а также товаров первой необходимости.

Также Собянин уточнил, что остаётся возможность дистанционной торговли.