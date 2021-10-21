Москва, 21 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Ноябрьские праздники в Москве будут продлены, согласно указу президента. Мэр Москвы Сергей Собянин 21 октября принял решение установить в городе нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября включительно.

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«В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение об объявлении нерабочих дней», — написал Собянин в личном блоге.

По его словам, в столице эпидемиологическая ситуация развивается по худшему сценарию и вскоре достигнет исторических пиков.

В связи с этим, в столице вводится ряд ограничений.