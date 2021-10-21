Екатеринбург, 21 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 36 смертельных исходов от коронавирусной инфекции, сообщает 21 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число жертв в регионе достигло 7160.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На данный момент в COVID-центрах в тяжелом состоянии находятся 1012 пациентов. Из них 486 человек подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 8650 свердловчан.

За сутки выздоровели 407 человек. С начала пандемии после лечения от коронавирусной инфекции вылечились 137 377 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии число заразившихся в регионе превысило 150 тыс.