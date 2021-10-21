Москва, 21 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Для улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве продлят выходные дни. Решение о том, чтобы установить в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, принял мэр Сергей Собянин.

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Глава города рассказал об эффективности нерабочих дней как меры, которая способствует борьбе с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Он сравнил данных механизм с жаропонижающим, которое даёт организму отдохнуть в условиях высокой температуры тела, хотя и не лечит напрямую.

В нерабочие дни в столице будут действовать ограничительные меры, перестанут работать предприятия и организации, кроме некоторых исключений.