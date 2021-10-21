Краснодар, 21 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Краснодарском крае принято решение ограничить посещение массовых, спортивных и культурных мероприятий. Об этом 21 октября по результатам заседания оперативного штаба сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«С 25 октября по 1 декабря допуск участников и зрителей на массовые мероприятия возможен только при наличии QR-кода из личного кабинета госуслуг», — написал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Краснодарского края приняли решение ограничить период нерабочих дней будет ограничен 30 октября — 7 ноября.