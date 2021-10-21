Алапаевск, Свердловская область, 21 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Свердловской области аварийную посадку совершил самолёт «Ан-2». Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Uk-Kamelot Ан-2

Инцидент произошёл ещё 19 октября возле Алапаевска. По предварительной информации, лайнер получил при посадке повреждения шасси и обшивки. Пострадавших нет.

Самолёт выполнял мониторинг пожарной обстановки. По факту произошедшего идёт проверка.