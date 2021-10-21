Москва, 21 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Для снижения заболеваемости в Москве продлят ноябрьские праздники. Решение о нерабочих днях с 28 октября по 7 ноября включительно принял столичный мэр Сергей Собянин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Он рассказал, что жителям Москвы следует подумать, где именно провести незапланированный отпуск, и немного отдохнуть. По его данным, уже в ближайшее время город придёт к историческим показателям заболеваемости, однако нерабочие дни являются эффективной мерой, чтобы этому противостоять.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с 28 октября до 7 ноября будут продлены выходные дни.