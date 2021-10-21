Москва, , 13:47 — REGNUM Блоку НАТО следует отозвать из России оперативных сотрудников своих разведок, раз уж в альянсе подняли вопрос о дипломатическом прикрытии для разведслужб. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 21 октября в своём телеграм-канале.

Мария Захарова Mid.ru

Она прокомментировала заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о высылке из Брюсселя российских дипломатов. Как сообщало ИА REGNUM, Столтенберг назвал дипломатов РФ «оперативными сотрудниками российской разведки» и посетовал на «злонамеренную деятельность», которую Россия якобы вела несколько лет.

Столтенбергу, по мнению Захаровой, следует в этой связи задать вопрос, сколько представителей стран НАТО занимаются разведкой по всему миру под прикрытием дипломатов и журналистов?

«Считаете это недопустимым — отзывайте из России оперативных сотрудников разведок стран НАТО», — подчеркнула Мария Захарова.

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