Москва, 21 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Москве с 28 октября до 7 ноября будут продлены выходные дни. Соответствующее решение принял 21 октября мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Мэр рассказал в личном блоге, что нерабочие дни являются эффективной мерой для снижения заболеваемости, сравнив их с жаропонижающим. По его мнению, эта мера будет способствовать прерыванию цепочек заражений коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве введены правила на время действия нерабочих дней, а также установлены дальнейшие ограничения.