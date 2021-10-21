Новосибирск, 21 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Новосибирске в торгово-развлекательном центре «Мега» сегодня, 21 октября, начинает работу второй пункт вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила мэрия города.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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«На базе государственных медицинских организаций развёрнуты пункты вакцинопрофилактики, работают мобильные прививочные бригады, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах и выезжают на дом к маломобильным людям», — уточнили в городской администрации.

Отмечается, что записаться на вакцинацию можно: по телефонам call-центров поликлиник; на едином портале «Госуслуги»; по телефону единой регистратуры 124.