Краснодар, 21 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Краснодарском крае нерабочими объявлены дни с 30 октября по 7 ноября, дополнительных выходных решили не вводить. Об этом 21 октября в телеграм-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Во время оперштаба приняли решение: не водить дополнительные выходные. Нерабочими в регионе будут дни с 30 октября по 7 ноября», — написал Кондратьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочих дней с сохранением заработной платы с 30 октября по 7 ноября. При этом регионам дано право расширить период действия нерабочих дней. За минувшие сутки в Краснодарском крае было зарегистрировано 255 новых случаев заражения коронавирусом (для сравнения в соседнем Крыму — более 600).