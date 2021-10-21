Москва, 21 октября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение между Россией и Южной Осетией о порядке исчисления выслуги лет для назначения ежемесячной надбавки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, и для установления размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсии лицам, уволенным с военной службы, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Южная Осетия

Соглашение заключается срок на 10 лет с последующим автоматическим продлением на пятилетние периоды и вступает в силу с даты получения последнего уведомления о выполнении подписавшими его сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Целью соглашения является сохранение за военнослужащими, а также за лицами, уволенными с военной службы, права на назначение ежемесячной надбавки за выслугу лет (установление размера ежемесячной надбавки за выслугу лет при начислении пенсии) с учетом приобретенной ими выслуги лет на военной службе в вооруженных силах и других воинских формированиях, созданных высшими государственными органами, органах безопасности и органах внутренних дел стран при условии, что в периоды прохождения ими военной службы они являлись гражданами одной из сторон.