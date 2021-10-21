Нижний Новгород, 21 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум.

В Нижегородской области по состоянию на 21 октября выявили 737 новых случаев заражения коронавирусом. Это очередной максимальный прирост зараженных за время эпидемии. Накануне сообщалось о 728 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 183 417 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписаны 545 человек, всего выздоровели с начала пандемии 165 515 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 40 жителей региона. Это также максимальное число смертей за сутки с начала пандемии. Общее число жертв COVID-19 достигло 7325 человек. Накануне сообщалось также о 40 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 10 577 человек.

Напомним, по состоянию на 20 октября в регионе проведено 3 922 790 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 9905 нижегородцев. Охват населения тестированием вырос по сравнению с предыдущей неделей до показателя 490,0.

Как сообщалиИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции резко снизился и составляет 1,00. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 20 октября остаются свободными 14% коек в ковид-центрах.