Воронеж, 21 октября, 2021, 13:17 — ИА Регнум. В Воронеже из-за резкого роста смертности администрации городских кладбищ работает на пределе кадровых и организационно-технических возможностей. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства Воронежской области 21 октября.

Кладбище

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Ранее среднее число захоронений по городу составляло около 700 в месяц, однако с начала 2021 года показатель существенно вырос. Так, в январе было произведено более 900 захоронений, в феврале — 800, в марте — снова более 900. С июля число захоронений ежемесячно превышает тысячу. По данным за прошедшие дни октября зарегистрировано 1 070 новых захоронений, причем только за пять дней похоронили 282 человек.

Как отмечает ИА REGNUM, в октябре в Воронежской области практически ежедневно фиксируются новые рекорды заражаемости коронавирусом и смертности среди ковид-пациентов. Так, 20 октября было зарегистрировано 698 случаев заражения, умерли 57 человек — это максимальное число с начала пандемии. 21 октября сообщалось о 709 новых заболевших и 50 новых жертвах инфекции. Среди скончавшихся от ковида за последнее время — шестеро детей от восьми месяцев до 16 лет.