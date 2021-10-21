Краснодар, 21 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 255 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 21 октября. Сутками ранее, 20 октября, сообщалось о 254 случаях заражения. Среди новых заболевших 34 ребёнка.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В Краснодаре положительный тест получили 50 человек, в Сочи — 43, в Анапе и Апшеронском районе — по 19. В Армавире 18 заболевших, в Крыловском районе — 17, в Павловском — 11, в Усть-Лабинском — 10», — говорится в сообщении оперштаба.

Скончался за последние сутки 41 пациент с подтверждённым COVID-19.

Всего в регионе с начала пандемии положительные результате тестов на коронавирус получили 78 858 человек, выздоровели 57 612 человек. Скончались 6 975 ковид-пациентов. На 21 октября в стационарах лечатся 3 364 человека с подтвержденным ковидом, на дому — 10 907. В тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 125 человек.