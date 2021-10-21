Джакарта, 21 октября, 2021, 12:59 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о потенциале сырого пальмового масла. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Antoshananarivo Пальмовое масло

По словам президента, ежегодно Индонезия производит 52 млн тонн пальмового масла. Это должнобыть использовано с максимальной эффективностью.

Джоко Видодо принял участие в открытии завода по производству биодизеля в провинции Южный Калимантан. Завод создаст много рабочих мест, поддержит цены на сырое пальмовое масло и внесет свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты, проводившие демонстрацию, заблокировали улицу в городе Макассар в Индонезии.