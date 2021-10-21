Москва, 21 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие дни ожидается исторический пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил 21 октября мэр столицы Сергей Собянин.

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В личном блоге мэр рассказал, что ситуация в столице «продолжает развиваться по худшему сценарию».

«В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», — анонсировал Собянин.

Он предложил жителям города подумать, как провести незапланированный отпуск и немного отдохнуть.