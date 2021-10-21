Собянин предупредил об историческом пике заболеваемости в Москве
Москва, 21 октября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие дни ожидается исторический пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, сообщил 21 октября мэр столицы Сергей Собянин.
Cdc.gov
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Рекордная смертность от COVID-19 в России и «второй локдаун» — трансляция»
В личном блоге мэр рассказал, что ситуация в столице «продолжает развиваться по худшему сценарию».
«В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», — анонсировал Собянин.
Он предложил жителям города подумать, как провести незапланированный отпуск и немного отдохнуть.