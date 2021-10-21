Актёр сериала по игре The Last of Us намекнул на сроки премьеры
Нью-Йорк, США, 21 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Гэбриел Луна намекнул на возможные сроки премьеры сериала по видеоигре The Last of Us («Одни из нас»). Об этом 21 октября сообщает портал Comicbook.
В очередном интервью актёр сказал, что сейчас The Last of Us является его «основной целью» и отметил, что ему понравилось сниматься в первом сезоне сериале. Он добавил, что впоследствии актёров и зрителей ждёт «действительно веселое приключение».
Луна заявил, что с нетерпением ждёт того момента, когда увидит на экране результат работы команды проекта. «Я не в отделе планирования, но это будет скорее раньше, чем позже», — сказал актёр по поводу сроков премьеры шоу.
Напомним, пока канал HBO официально не назвал сроки премьеры сериала «Одни из нас». В проекте кроме Гэбриела Луны также участвуют Педро Паскаль («Мандалорец», «Игра престолов») и Белла Рамзи («Самая плохая ведьма», «Игра престолов»).