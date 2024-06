Нью-Йорк, США, 21 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Гэбриел Луна намекнул на возможные сроки премьеры сериала по видеоигре The Last of Us («Одни из нас»). Об этом 21 октября сообщает портал Comicbook.

Кадр из игры «The Last of Us» The Last of Us

В очередном интервью актёр сказал, что сейчас The Last of Us является его «основной целью» и отметил, что ему понравилось сниматься в первом сезоне сериале. Он добавил, что впоследствии актёров и зрителей ждёт «действительно веселое приключение».

Луна заявил, что с нетерпением ждёт того момента, когда увидит на экране результат работы команды проекта. «Я не в отделе планирования, но это будет скорее раньше, чем позже», — сказал актёр по поводу сроков премьеры шоу.

Напомним, пока канал HBO официально не назвал сроки премьеры сериала «Одни из нас». В проекте кроме Гэбриела Луны также участвуют Педро Паскаль («Мандалорец», «Игра престолов») и Белла Рамзи («Самая плохая ведьма», «Игра престолов»).