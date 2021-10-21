Новосибирск, 21 октября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области сотрудники автотранспортных предприятий активно проходят обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Yanao.ru Вакцинация от коронавируса

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По официальным данным, иммунизацию прошли уже более 5,5 тысячи работников автомобильного транспорта области. Сегодня очередная группа вакцинировалась в пункте, расположенном в здании пригородного вокзала Новосибирска.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Вячеслав Невежин отметил, что с работниками транспортных предприятий проводится большая разъяснительная работа.

«Железнодорожники самые дисциплинированные, процент вакцинированных сотрудников среди работников данной сферы превышает 80%. Точно такая же цифра у сотрудников метрополитена. У транспортных предприятий средний показатель сейчас приближается к 30%. Те, кто не примет меры к вакцинации сотрудников, будут привлекаться к административной ответственности Роспотребнадзором со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул Невежин.

Напомним, что, согласно постановлению главного санитарного врача Новосибирской области, эта профессиональная категория вошла в перечень подлежащих обязательной вакцинации — после 21 ноября 2021 года те из них, кто не поставил первый компонент вакцины, будут отстранены от работы в соответствии с законодательством.