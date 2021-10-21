Москва, 21 октября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. После нерабочих дней в Москве будет действовать ряд ограничений, сообщил 21 октября мэр столицыСергей Собянин в личном блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, в связи с введением домашнего режима, в столице приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. У них будут заблокированы социальные карты. Эта мера не коснётся граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также тех, кто прошёл вакцинацию. При этом разблокировка будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом препарата.

Театры и музеи продолжат работу с использованием QR-кодов и масок, а также с 70%-й заполняемостью помещений.

Кроме того, обязательное использование QR-кодов с 8 ноября требуется при проведении концертных, развлекательных и других массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.