Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге с диагнозом COVID-19 в больницы были госпитализированы 587 пациентов, это на 88 человек больше, чем в предшествующие сутки, сообщили 21 октября в Смольном.

Александр Куликов ИА REGNUM В инфекционном госпитале

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В медицинских стационарах Петербурга, занимающихся лечением коронавируса и внебольничных пневмоний, на утро четверга находилось 7639 пациентов, это на 116 человек больше, чем было сутками ранее, с учетом выписки за сутки 552 пациентов.

В реанимации коронавирусных больниц Петербурга сегодня находится 707 пациентов (+9 к показателю предыдущих суток), в том числе 372 пациента подключены к аппаратам ИВЛ (+16 за сутки).

В Петербурге больных ковидом и пневмонией принимают 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 21 октября свободны 36,45% таких коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находится 36 703 пациента, это на 110 человек больше, чем сутками ранее. Еще 5410 человек находятся на домашнем карантине, 198 человек — в обсерваторе.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за сутки уменьшился на 0,1 ед. и составляет на сегодня 1,13 единицы (от норматива Роспотребнадзора, равного 1 единице). Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Северной столице выявлено 3280 новых случаев коронавирусной инфекции, скончались за сутки 68 человек. Выздоровели 2987 человек.