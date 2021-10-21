Бухарест, 21 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Румыния может начать поставки мазута в Молдавию. Об этом в эфире румынского телеканала Digi24 сообщил врио министра энергетики Румынии Вирджил Попеску.

Agora.md Флаги Румынии и Молдавии

Он отметил, что поставлять газ пока не получится, но в Румынии ищут способы, как помочь Молдавии справится с энергетическим кризисом.

«Пытаемся удовлетворить просьбу об обеспечении мазутом, и эта проблема, вероятно, может быть решена довольно быстро. Румыния сможет отправлять мазут по мере необходимости, это не проблема», — сказал Попеску.

Он заявил, что в Румынии смогут производить достаточное количество мазута и для внутреннего потребления, и для снабжения Молдавии. Министр также выразил уверенность, что соседняя республика не останется будущей зимой без природного газа.

Напомним, срок контракта о поставках газа из России в Молдавию завершился 30 сентября. Молдавская сторона договорилась о поставках на октябрь по цене $790 за тыс. кубометров вместо прежней цены $130 за тыс. кубометров. Оплаченных объёмов не хватает для обеспечения всех нужд республики. Переговоры продолжаются.