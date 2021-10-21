Донецк, 21 октября, 2021, 12:36 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими силовиками окраин Донецка утром 21 октября пострадали девушка и ребенок. Об этом 21 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«По уточненным данным, в результате обстрела пострадали ребенок, 2010 г.р. (контузия головного мозга, ушиб грудной клетки) и девушка 2003 г.р. (контузия головного мозга)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что оба пострадавших были направлены в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение для оказания им медицинской помощи.

Отметим, ранее в представительстве ДНРР в СЦКК сообщили, что утром 21 вооруженные формирования Украины совершили обстрел поселка «Горняк» в Куйбышевском районе Донецка, применив ствольную артиллерию калибром 122 и 152 мм.