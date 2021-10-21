Москва, 21 октября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. Законопроект об обязательной вакцинации может вернуться в повестку Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

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Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов (ЛДПР) призвал вернуть законопроект о включении прививки от коронавируса в национальный прививочный календарь и сделать прививку обязательной.

«Почему те, кто вакцинировался, должен страдать от тех, кто не вакцинировался?» — рассуждает парламентарий.

В ходе дискуссии спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на то, что регионы вправе принимать такие решения и по своей части такой возможностью пользуются.

«Правильно было бы выслушать позицию правительства РФ по этому вопросу… Можно обсуждать и такой путь, но мы его, как вы помните, ранее обусловили другими предложениями, поэтому давайте дождемся от правительства, какой вариант оно изберет, и будем исходить из предложения правительства», — сказал Володин.

Вызвавший широкий общественный резонанс законопроект о введении обязательной вакцинации от коронавируса во всей России планируется рассмотреть в Госдуме во втором чтении в ноябре 2021 года. Ранее, 8 июня 2021 года, Госдума в первом чтении приняла законопроект о введении в национальный календарь профилактических прививок вакцинации от коронавируса COVID-19. Предполагалось, что законопроект будет доработан ко второму чтению, появится прямое указание на добровольность вакцинации от коронавируса. Обсуждение законопроекта было перенесено на осень 2021 года.