Москва, 21 октября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. Работа всех предприятий и организаций Москвы на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября будет приостановлена, сообщил 21 октября мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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Он уточнил, что исключением станут организации, которые обеспечивают работу городской инфраструктуры, а также предприятия непрерывного цикла и некоторые другие.

В эти дни будет приостановлена работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, а также отдыха и развлечений, включая кинопоказы. Продолжится продажа лекарств, продовольствия и товаров первой необходимости.

Рестораны и кафе смогут оказывать услуги навынос, в том числе с доставкой до потребителя. Продолжат работу лишь корпоративные точки общественного питания при условии отсутствия там посторонних лиц.

Прекратят работу центры госуслуг «Мои документы». Исключением станет регистрация срочных актов гражданского состояния. При этом в электронном виде оказание услуг сохранится в полном объёме.

«В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп», — написал мэр. Вузы смогут обучать студентов дистанционно.

Театры и музеи продолжат работу, но при условии заполняемости не более 50%, использования масок и QR-кодов.

При этом проведение массовых мероприятий запрещается, за исключением тех, что проводятся по решению органов государственной власти или по согласованию с управлением Роспотребнадзора.