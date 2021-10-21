Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 12:44 — ИА Регнум. В Ленинградской области впервые за «четвертую» волну коронавируса зарегистрировали за сутки сразу пять летальных исходов от COVID-19. Об этом 21 октября сообщили в федеральном штабе. Всего с начала пандемии в области умерли от ковида 2517 заболевших.

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Помимо роста летальных случаев, в Ленобласти фиксируется рост числа выявленных лабораторным путем носителей коронавируса. Только за минувшие сутки в регионе было подтверждено 311 новых случаев, что на три больше, чем днем ранее.

Наибольшее количество зараженных за сутки выявили в городах: Мурино (32), Выборг (22), Гатчина (21), Кириши (15), Волхов (13), Тихвин (12), Сланцы (11) и Лодейное Поле (10).

Отметим, что всего с марта 2020 года в области заразились коронавирусом 74 920 местных жителей. Из них 56 631 человек вылечился, в том числе 281 человек был выписан по выздоровлению 20 октября.