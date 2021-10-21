Майкоп, 21 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обратился к жителям республики с призывом проявить сознательность — следовать всем рекомендациям и предписаниям, ответственно подойти к вопросу сохранения жизней наших родных и близких. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 октября в пресс-службе правительства региона.

Фото Алексея Гусева Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов

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Кумпилов подчеркнул, что пандемия — это не только угроза здоровью и жизни граждан, но и серьезное испытание для экономики, социальной сферы, здравоохранения.

«Нагрузка на систему здравоохранения увеличилась. Рост заболеваемости ковидом вынуждает медиков отвлекаться от других, не менее важных направлений, где также требуется их помощь. Для лечения пациентов с коронавирусом задействованы более 300 врачей и 800 медсестер, круглосуточно работают более 50 бригад скорой помощи, дополнительно разворачивается госпиталь на базе девятиэтажного корпуса городской больницы. В наличии есть необходимый запас вакцин», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава региона подчеркнул, что власти продолжат делать все возможное для того, чтобы сохранить здоровье жителей республики и сгладить наносимый пандемией ущерб во всех сферах деятельности, однако многое зависит от сознательности самих граждан — от следования предписаниям, от вакцинации и своевременного обращения к врачам в случае подозрения на ковид.

«Еще раз подчеркну — все это позволит скорее уйти от практики ограничений, постепенно вернуться к привычной жизни», — подчеркнул глава Адыгеи.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением заработной платы. Такое решение было принято для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.