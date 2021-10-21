Глава Адыгеи Кумпилов призвал жителей к сознательности
Майкоп, 21 октября, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обратился к жителям республики с призывом проявить сознательность — следовать всем рекомендациям и предписаниям, ответственно подойти к вопросу сохранения жизней наших родных и близких. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 21 октября в пресс-службе правительства региона.
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Кумпилов подчеркнул, что пандемия — это не только угроза здоровью и жизни граждан, но и серьезное испытание для экономики, социальной сферы, здравоохранения.
Глава региона подчеркнул, что власти продолжат делать все возможное для того, чтобы сохранить здоровье жителей республики и сгладить наносимый пандемией ущерб во всех сферах деятельности, однако многое зависит от сознательности самих граждан — от следования предписаниям, от вакцинации и своевременного обращения к врачам в случае подозрения на ковид.
20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением заработной платы. Такое решение было принято для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.