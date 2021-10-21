Москва, 21 октября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве умерли от коронавирусной инфекции 77 человек, сообщили 21 октября в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Смертность в столице продолжает расти, накануне, 20 октября, от ковида умерли 76 человек. Всего в городе умерли от коронавирусной инфекции 30 458 человек.

За сутки выздоровели 4272 жителя Москвы, за время пандемии — около 1,55 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за сутки зафиксирована самая высокая смертность с начала пандемии.