Курск, 21 октября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В Курской области 21 октября зарегистрировано 297 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было выявлено 62 тыс. 947 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 55 тыс. 338 пациентов, в том числе 192 — за последние сутки.

Скончались 1553 человека. Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.