Белгород, 21 октября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Белгородской области 21 октября впервые подтверждено 310 новых случаев заражения коронавирусом, что на девять больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество носителей инфекции превысило 59 тысяч. Выписаны после лечения ещё 204 пациента, пятеро скончались. На вакцинацию от COVID-19 за сутки подано 4 348 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Всего в Белгородской области зарегистрировано 59 118 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 51 020 человек, скончался от осложнений 1 261 пациент. В стационарах находятся 2 240 белгородцев, получают амбулаторную помощь 4 597 жителей, на самоизоляции — 18 187 человек.

На вакцинацию от COVID-19 подано 790 155 заявок, полностью прошли иммунизацию 732 006 добровольцев.